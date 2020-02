"Supernova" uzvarētāju šogad noteiks tikai skatītāju balsojums

Ja līdz šim konkursa dalībniekus finālā vērtēja gan TV skatītāji, gan žūrija, tad šogad visu noteiks tieši skatītāju balsojums. “Skatītāji un dziesmu izpildītāji varēs ieklausīties žūrijas viedoklī par to, kā izdevušies fināla priekšnesumi, taču žūrijas balsojuma šogad nebūs. Konkursa uzvarētājs tiks noteikts, saskaitot telefonbalsojumā, SMS balsojumā un internetbalsojumā iegūtās skatītāju balsis,” izmaiņas balsošanā skaidro “Supernova 2020” producente Ilze Jansone.

Žūrijas sastāvā šogad būs trīs mūzikas jomas eksperti no ārvalstīm un viens pārstāvis no Latvijas. Fināla priekšnesumus TV tiešraidē vērtēs Igaunijas jaunās alternatīvās mūzikas raidstacijas “Raadio 2” galvenā satura redaktore Mārja Merivo-Parro (Maarja Merivoo-Parro), Lietuvas nacionālās atlases žūrijas locekle, “LRT” šovu vadītāja Gerūta Griniūte (Gerūta Griniūtė) un “Universal Music Group” Baltijas reģiona vadītājs Petri Mannonens (Petri Mannonen) no Somijas. Latviju žūrijā pārstāvēs “Radio SWH” programmu producents un mūziķis Artis Dvarionas, kurš piedalījies arī “Supernova 2020” pieteikto dziesmu priekšatlasē, klātienes atlasē un finālā iekļuvušo dziesmu vērtēšanā.