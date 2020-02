Kobe Braients bija ieplānojis iesaistīties šī gada NBA "danku" konkursā

Tagad "Lakers" centra spēlētājs ir atklājis, ka Braients tik tiešām bija piekritis ierasties Čikāgā, lai asistētu kādā no Hovarda mēģinājumiem "danku" konkursā.

"Daudzi no jums domāja, ka mēs ar Kobi viens otru ienīstam. Bija mirkļi, kad mēs viens otru vienkārši nesapratām. Diemžēl man neizdevās viņam pateikt, cik ļoti novērtēju laiku, ko pavadījām vienā komandā," izteicies "Lakers" centra spēlētājs.

"Grūti aprakstīt manas sajūtas par notikušo. Nekad nebūtu iedomājies, ka redzēšu kādu no saviem komandas biedriem aizejam tik agrā vecumā. Tas mani satrieca," turpinājis spēlētājs.

Šī gada NBA "danku" konkursā konkurenci Hovardam sastādīs Deriks Džounss juniors no Maiami "Heat", Pats Konnatons no Milvoki "Bucks" un Ārons Gordons no Orlando "Magic".