"Supernovas" producenti atbild uz atklāto vēstuli par Markus Rivas neiekļaušanu finālā

"Kā jau iepriekš vēstīts plašsaziņas līdzekļiem izplatītajā informācijā, konkursa “Supernova 2020” finālistus no 26 klātienes atlasē startējušajiem dalībniekiem izvēlējās starptautiska žūrija, kuras sastāvā bija ne tikai konkursa rīkotāji no Latvijas Televīzijas, bet arī mūzikas ierakstu, mūzikas menedžmenta un mediju, kā arī komunikācijas jomas profesionāļi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Lielbritānijas un Somijas, tādējādi nodrošinot maksimāli objektīvu un profesionālu pieeju izpildīto dziesmu vērtējumam.