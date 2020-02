Bukmeikeri prognozē, kurš pārstāvēs Latviju "Eirovīzijā"

Miku Dukuru, kurš sestdien uz skatuves kāps sestais, var uzskatīt par “Supernova” veterānu, jo šī arī viņam būs jau 4. dalības reize, un arī viņš sapņo par Latvijas vārda iznešanu pasaulē. Mūziku viņš rada jau no tīņa gadiem un šobrīd arī pats to producē. Dziesmai "I’m Falling for You" ir laikmetīgs skanējums un Mika, nenoliedzami spēcīgais vokāls. Viņa izredzes uzvarēt arī bukmeikeru skatījumā ir diezgan augstas un vērtējamas ar koeficientu 6.00 jeb 17%.