Uzņēmums piedāvā darbu ar 38 tūkstošus mārciņu lielu algu par seksa rotaļlietu testēšanu

Uzņēmums OnBuy.com vēlas nolīgt kādu, kam tiks maksāta 38 tūkstošu mārciņu liela alga par seksa rotaļlietu testēšanu un to ieteikšanu citiem.

Uzņēmums atklāja, ka viņi katru mēnesi no pircējiem saņem vairāk nekā 500 jautājumu, un daudzi vēlas saņemt padomus par rotaļlietu izmantošanu. Bieži uzdotie jautājumi ietver to, kā no rotaļlietām gūt maksimālu baudu, kā arī lūdz pēc rekomendācijām, ar kurām citām seksa rotaļlietām tās var apvienot.