Olimpiskie medaļnieki skeletu kreklos. Kā Lietuvas basketbola izlasi reiz sponsorēja ASV rokgrupa

1990. gadā Lietuva uzsāka atdalīšanos no Padomju Savienības, kuras basketbola izlases kodolu ilgus laiku bija veidojuši tieši spēlētāji ar Lietuvas pasi. Par spīti neapšaubāmajam talantam, Lietuvas basketbola izlases ceļš pretī panākumiem bija gana sarežģīts.

Ja lietuviešiem bija bagāta basketbola talantu krātuve, tad par finansiālajiem apstākļiem to nebūt nevarēja apgalvot. Līdz ar to bija nepieciešams piemeklēt sponsorus, kas toreiz nebūt nebija no vieglākajiem uzdevumiem. Šo svarīgo pienākumu uzņēmās vienīgais lietuviešu "amerikānis" Šarūns Marčuļonis.