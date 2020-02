Dānija gatavojas izdot Misāni Dienvidāfrikai trešdien

Pēc viņu stāstītā, Dānijas prokuratūra patlaban "ar visiem iespējamiem līdzekļiem mēģina panākt, lai Misāni izdotu Dienvidāfrikai". Ņemot vērā minēto, no šodienas Misāne apcietinājuma vietā sākusi badastreiku. Tā mērķis ir pievērst uzmanību Eiropas Savienības (ES) pilsoņu tiesībām, kas aizliedz izdošanu uz trešajām pasaules valstīm.

Misānes māsa Mārīte Batraka pauda neizpratni par Dānijas prokuratūras rīcību, norādot, ka Dānija varēja sadarboties ar Latviju un novērst ES pilsones izdošanu DĀR, ievērojot sievietes tiesības. "Tomēr tiek atrasti mērķtiecīgi veidi, kā gaidāmo tiesu padarīt par formālu. Tas, kas notiks 14.februārī, ir likumīga iespēja Kristīni atbrīvot, bet tiek darīts viss, lai to nepieļautu," norādīja Batraka.

Misānes pārstāvji uzsvēra, ka DĀR par bērnu nolaupīšanu, neskatoties uz to, ka "tas tika darīts glābjot viņus no vardarbības", Misānei draud 15 gadi cietumā. Batraka pieļāva, ka Dānijas prokuratūras rīcība liek domāt, ka starp valsti un Dienvidāfriku pastāv politiska vienošanās.

Batraka skaidroja, ka cīņā par Misānes neizdošanu DĀR nav gūta atbilde par to, kā ES valstis aizsargā savus pilsoņus no izdošanas uz trešajām pasaules valstīm, jo "saistošās ES regulas nosaka, ka to nevar darīt un tas ir rupjš cilvēktiesību pārkāpums". "ES dalībvalstu iedzīvotāji līdz šim jutušies droši un pārliecināti par tiesiskumu ES robežās, tomēr situācija ar Kristīni pierāda pretējo - pat Eiropas Cilvēktiesību tiesa jau vairākas reizes ir atteikusi pieņemt izskatīšanai Kristīnes lietu," pavēstīja Batraka, uzsverot, ka ir satraucoši apzināties, ka Misānes vietā var nonākt ikviens un paļāvība uz cilvēktiesību ievērošanu un tiesisko aizsardzību ES ietvaros ir "izrādījusies liela kļūda".