Bertāns neslēpj gandarījumu par uzvaru pret Porziņģa komandu

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja 31 minūti un 13 sekundes, kuru laikā realizēja vienu no trim divpunktu metieniem, piecus no deviņiem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, veica trīs rezultatīvas piespēles, un četras reizes pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Bertānu laukumā iemeta par 13 punktiem vairāk nekā ielaida.