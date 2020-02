Bērziņš un Spriņģis iegūst devīto vietu PČ bobslejā junioriem

Pirmais brauciens nevienai no Latvijas ekipāžām nebija pārāk sekmīgs, bet cīņa par uzvaru un pirmo trijnieku ļoti spraiga. Beigās šajā čempionātā Bērziņam devītā vieta, bet uzvarēja vācietis Rihards Elsners.

Bērziņa ekipāža no līderiem atpalika jau nedaudz vairāk nekā par pussekundi, kaut starta ieskrējiens mūsējiem padevās labs, gluži kā Elsneram, kas bija dalīts ceturtais labākais laiks pēc vācieša Cielasko un krieviem Kuzmenko un Gaitukēviča.

Pēc pirmā brauciena Bērziņam desmitais labākais laiks. Kaufmanis pirmajā braucienā piedzīvoja kritienu, bet vēlāk bobs atkrita atpakaļ uz slidām, finišs laimīgi sasniegts, bet līderiem bija jau zaudēts vairāk nekā divas sekundes un pie otrā brauciena mūsējie netika. Kaufmaņa divniekam fiksēts pēdējais, 27. laiks. Līdz kritienam gan viņa laiks trases vidū bija ļoti labs, piektais ātrākais no visiem.

Emīls Cipulis pirmajā braucienā uzrādīja 16. labāko laiku, viņš no Bērziņa ekipāžas atpalika par 0.26 sekundēm un droši tika pie otrā brauciena savā pirmajā sezonā. Beigās Cipulim savā debijas pasaules junioru čempionātā dalīta 14./15.vieta ar itālieti Baumgartneru. Bērziņa duetam otrajā braucienā vēl izdevās uzlabot starta ieskrējiena laiku, tas bija otrs labākais vispār, tomēr augstāk summā par devīto vietu šajā spēcīgajā konkurencē neizdevās uzkāpt.

Beigās no lielā četrinieka ārpus medaļām palika šveicietis Fogts, kurš ir ceturtais pasaules kausā divnieku vērtējumā pirms pēdējiem diviem Siguldas posmiem. Fogtam bija arī godalgota vieta pasaules kausā. Par pasaules junioru čempionu ar lielisku otro braucienu kļuva vācietis Rihards Elsners, līdz ar to Vācijai būs četras vietas pasaules čempionātā Altenbergā. Otrais bija Gaitukēvičs no Krievijas, trešais vācietis Ilmans.