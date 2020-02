"de facto": Deputāti vienaldzīgi pret to, kā sokas parastu vākšana par izmaiņām pašvaldību vēlēšanu likumā

"Parakstu vākšana nav tā kā vēlēšanas, kurā piedalās visi. Parakstu vākšana ir tāda politiska akcija, līdz ar to vēlēšanu komisijas arī nedrīkst iesaistīties aģitācijā - vienalga, tiešā vai netiešā veidā, - to mums aizliedz likums. Līdz ar to mēs informējam par notikumiem, piemēram - par nedēļas laikā savākto parakstu skaitu," sacīja Bērziņa.