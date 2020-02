"Avalanche" pārspēj "Wild" un izcīna ceturto panākumu pēc kārtas

Neviena no komandām pirmajā periodā neizcēlās, bet otrā sākumā to mainīja Pjērs Eduārs Belemārs, kurš no distances izpildīja spēcīgu metienu, ar kuru galā netika vārtsargs, uzbrucējam izceļoties mazākumā. Trīs minūtes vēlāk Džereds Spurdžons skaitliskajā vairākumā rezultātu izlīdzināja, bet Neitans Makinons astotajā minūtē guva savus 32.vārtus sezonā, panākdams 2:1. Gabriels Landeskogs trīs minūtes vēlāk panāca jau 3:1, bet Kevins Fiali divarpus minūtes līdz otrās trešdaļas beigām sadeldēja pretinieku pārsvaru līdz minimumam.