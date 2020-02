Pabriku šokē Dānijas attieksme Misānes lietā

"Toreiz biju pārliecināts, ka Dānija noteikti mūsu lūgumu sadzirdēs. Ne mirkli nešaubījos, ka valsts, kurā esmu pavadījis nozīmīgus savas dzīves piecus gadus, nenovērsīsies no sievietes, kura nonākusi bezpalīdzīgā situācijā brīdī, kad aizsargājusi sevi un savus bērnus," pauda Pabriks.

Ministrs uzsvēra, ka no Dānijas tiek prasīts tikai viens - lai pret sievieti un viņas bērniem no Latvijas izturas tikpat respektabli kā pret sievieti un bērniem no Dānijas, kā arī, lai lēmumi, kas tiek pieņemti, tiek pieņemti tieši tāpat, kā tas būtu, ja Misānes vietā atrastos Dānijas iedzīvotāja.