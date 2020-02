Apstiprināti 42 638 koronavīrusa infekcijas gadījumi, mirušo skaits pārsniedz tūkstoti

Ķīnā pirmdienas vakarā ieradās ANO Pasaules Veselības organizācijas (WHO) koronavīrusa misijas avangarda komanda. Tās vadītājs Brūss Eilvords bija pārraudzījis WHO reakciju uz Ebolas vīrusa epidēmiju Rietumāfrikā no 2014. līdz 2016.gadam.