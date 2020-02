Otrdien, 11. februārī, Igaunijā tiesa slēgtā sēdē sāka skatīt Igaunijas "galvenā mīlnieka-afērista" Alara Mikfelta lietu. Vīrieti apsūdz vairāk nekā viena miljona eiro izkrāpšanā no vairākām sievietēm, vēsta portāls "Postimees".

- Mēs esam no avīzes "Postimees".

Protams! Šodien jautājums ir par to, kas galīgi neinteresē valsti - kāpēc cilvēks nonāca līdz šādai situācijai. Tas nevienu neinteresē. Tāpēc labāk pārtrauksim šo sarunu. Esmu vainīgs un savu vainu atzīstu.

Man ir žēl. Protams, man ir žēl. Bet tas, kas bija "Postimees", raksts vai kas nu tur bija - puse nav taisnība. Informāciju varētu izpētīt, pirms to publicēt "Postimees".

Bet aizpildīt divas avīzes ar rakstiem, kuriem ir nepārbaudīti fakti... Un otrais jautājums ir - vai šeit ir sabiedrības interese. Kāpēc sabiedrībai šis būtu jāzina? Tikai tāpēc, ka viena no cietušajām nolēma visu pastāstīt "Postimees" redakcijai. Man tiešām nav ko teikt.

Esmu vainīgs, protams, vainīgs. Bet - vai šodien esmu supernodziedznieks? Nu, laikam jā. Vai cietušie pastāstīja visu, ko vajadzētu pastāstīt? Uzskatu, ka nē. Bet tas nav svarīgi. Svarīgi ir tas, ka es to daru.

Protams, darīšu. Bet es arī varu teikt, ka valsts nedod man tādu iespēju. Sāksim ar to, ka agrāk cilvēks tika cietumā un strādāja, par to saņemot naudu, kuru varēja atgriezt. Pašlaik [man] tādas iespējas nav.

Jūs taču paši saprotat, ka pašlaik ir runa par miljonu. Man arī bez tā "uz kakla" ir trīs tiesu izpildītāji. Kā tas viss var tikt īstenots realitātē? Vai tas kādu vispār interesē vai nē? Uz to arī jāparaugās no citas puses. Es pusgadu esmu apcietinājumā, man bija liegums sazināties ar vienu no cietušajām, nevarēju aprunāties. Man šeit nav par ko runāt.