Samanta Tīna dalās sajūtās pēc uzvaras "Supernovā"

🇱🇻Es esmu laimīga, pateicīga un neizsakāmi gandarīta par paveikto darbu! Tas beidzot ir noticis! Milzīgs paldies manai komandai, ģimenei un visi, kuri atbalstīja un balsoja par mani! Bez Jums man tas nebūtu izdevies! Eirovīzija, mēs nākam! 🇬🇧I am really happy, thankful and endlessly grateful for the work we have done! Huge thanks to my team, family and all who voted and supported me on Supernova FINALS! We did it! Eurovision we are coming!!! #paldies #Eurovision #eurovision2020 #supernova2020 #winner #thankful #happyness #wecan #stillbreathing #teamsamanta #artist #finally #❤️

A post shared by Samanta Tīna Official (@samantatina) on Feb 11, 2020 at 1:40am PST