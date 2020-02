Video ⟩ "Čuči saldi, Nik." Draugi vienojas kilometriem garā auto kolonnā par godu Elekša piemiņai

"Kad no rīta Rīgā sabraucām depo, bijām nedaudz virs 20 auto, un tad es padomāju - nu labi, vismaz daļa no draugiem būsim klāt. Tad pievienojas siguldieši, aptuveni tikpat, un jau pasmaidīju - re re, nebūsim tik maz, jo arī Valmierā mūs gaida. Kad atbraucām ieraudzīju, to ko negaidīju - pilns stāvlaukums. Pilns. Bet to jau Tu pats redzēji..." ar video un ierakstu traģiski bojā gājušā jaunieša "Facebook" dalījusies Linda Lazdiņa.