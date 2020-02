Ostapenko Sanktpēterburgas "Premier" turnīra pirmajā kārtā piedzīvo bezierunu zaudējumu

Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 40.vietu, pirmajā kārtā ar 1-6, 2-6 zaudēja Alizē Kornē no Francijas (WTA 61.), kura iepriekš pārvarēja kvalifikāciju.

Kornē karjeras laikā izcīnījusi sešus WTA titulus, pēdējo no tiem gūstot 2018.gadā Gštādē.

Sākotnēji starp šī turnīra dalībniecēm bija arī Anastasija Sevastova, taču Latvijas otrā rakete atsauca dalību no Sanktpēterburgas sacensībām, jo tiesneša lēmuma dēļ viņai spēle bija ielikta otrdienā. Sportiste pēc ierašanās no ASV nespēja tik ātri sagatavoties mačam, kā rezultātā nācās atsaukt dalību no sacensībām.