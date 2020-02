Kā pareizi aizņemties naudu no katras Zodiaka zīmes pārstāvja?

Šīs Zodiaka zīmes pārstāvjiem vienmēr var palūgt aizdot naudu līdz rītdienai - tas ir, ja viņi nebūs paspējuši šādu lūgumu izteikt pirmie! Auniem nauda nav prioritāra - viņi bieži vien aizmirst, ka kādam ir aizdevuši un parādniekiem pašiem nākas par to atgādināt.

Cilvēkam, kurš vēlas aizņemties no saimnieciskā Vērša, priekša ir nopietna saruna - šie cilvēki no sākuma vēlēsies detalizēti uzzināt, kam ir nepieciešami finanšu līdzekļi. Šie zemes zīmes pārstāvji mīl naudu un ļoti nelabprāt šķiras no tās. Viņi ir gatavi palīdzēt, ja nauda nepieciešama kam svarīgam un neatliekamam, taču niekiem viņi aizdot nav gatavi.