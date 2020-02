Video ⟩ Šaurs būris un dzīve izkārnījumos. Ķekavas novada iedzīvotāji satraukti par vilku aprūpi vietējā zoodārzā

"Protams, no naudas, ko varam sagrabināt, darām. Neviens neko nepalīdz. Darām paši, ko varam. Iedzinām jau stabus aplokam. Runājot par eksotiskākiem dzīvniekiem, saņemam tos no visurienes Latvijā. Cilvēki saveduši, nezina, kur likt. Izmantoti kā rotaļlietas. Rotaļājas, bet, kad izaug, nezina, kur likt. Pa Latviju salasīti. Vilki arī. Mēs no rīta atradām pie zoodārza vārtiem mazus sunīšus, sāku audzēt, izauga vilki, savairojās. Daudzus dzīvniekus atnes, arī pundurcūciņu izvilkām Rīgā no miskastes, cilvēki to atrada. Viena lama paņemta no cirka. Cirkā kļuva nederīga, tāpēc atdeva mums," atklāja mini zoodārza saimnieks Igors Maļinauskas.