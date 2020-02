Dānijas tiesa nolemj paturēt apcietinājumā Kristīni Misāni

No Misānes pārstāvju stāstītā izriet, ka Dānijas prokuratūra patlaban "ar visiem iespējamiem līdzekļiem mēģina panākt, lai Misāni izdotu Dienvidāfrikai". Dānijas prokuratūra argumentējot savu rīcību ar to, ka DĀR esot garantējusi Misānei vietu cietuma kamerā kopā ar 18 citām ieslodzītajām, kur viņai būtu nodrošināti 4,4 kvadrātmetri personīgās telpas. Ņemot vērā minēto, no 8.februāra Misāne apcietinājuma vietā sāka badastreiku. Tā mērķis ir pievērst uzmanību Eiropas Savienības (ES) pilsoņu tiesībām, kas aizliedz izdošanu uz trešajām pasaules valstīm.