Bertāns mirdz Čikāgā, bet līdz uzvarai tālmetienu konkursā nedaudz pietrūkst

Davis Bertans moves on to the final round with a first round score of 26! #MtnDew3PT #StateFarmSaturday 📺: @NBAonTNT pic.twitter.com/XtfONFTddb

Ņemot vērā, ka Bertānam pirmajā kārtā bija vissliktākais no finālistu rezultātiem, viņš noslēdzošo raundu atklāja. Šajā reizē latvietim padevās ne visai veiksmīgs starts, pēc kura gan izdevās realizēt pirmo no jaunieviestajiem tālmetieniem trīspunktu vērtībā. Latvieša likstas turpinājās arī no vidus un nākamās trīs punktu bumbas. Taču nākamajā grozā, kur atradās piecas naudas bumbas, Bertāns atkal bija lielisks, trāpot četrus no pieciem metieniem. Pēdējā grozā latvietis realizēja trīs no pieciem metieniem, bet ar to nepietika, lai atgūtos no neveiksmīgā sākuma. Kopsummā - 22 punkti.