Ķuzis kritizē iekšlietu ministra Ģirģena vēlmi nākamā Valsts policijas šefa atlasē pielietot melu detektoru

"Līdzīgi kā armijā nevar nevienu paņemt no malas. Tieši tāpēc es nepiekritu. Es pats esmu strādājis, es saprotu to specifiku. Tāpēc nav variantu, nē, nē, nē. Es nepiekrītu pašam konceptam, ka pēkšņi atnāks kāds laimes lācis no malas, kurš nevienu dienu nav strādājis iestādē, pēkšņi būs tāds labais, kas visu izmainīs. Tā nenotiek. Mēs redzam VID gadījumā, tiek iecelts cilvēks no malas un viņam aplikti apkārt izglītoti cilvēki, padomnieki, kuri palīdz vadīt iestādi," pauž Saeimas deputāts, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Juris Rancāns (JKP).