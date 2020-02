Higēnas ieradumi, no kuriem ir vērts atteikties

Eksperti apgalvo, ka dažkārt, cenšoties uzlabot savas dzīves un veselības kvalitāti, izdarām par daudz, kas, kā zināms no dažiem sakāmvārdiem, nebūt vienmēr nav labi. Par to, no kādiem ieradumiem veselības vārdā būtu vērts atteikties, vēsta portāls "Rambler".