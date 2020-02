Psihoterapeite Diāna Zande: kā pastāstīt par savām gultas vajadzībām savam partnerim?

Kuram gan nav fantāziju vai sapņu par seksu? "Es gribētu tā vai šitā… man patiktu…" Tikai mēs bieži vien nerunājam par savām fantāzijām ar partneri un neizzinām viņa iztēles pasauli un sapņus. Tā ir rotaļīga tēma, kas paplašina seksualitātes diapazonu. Ne visas fantāzijas izdodas un vajag realizēt tikai tāpēc, ka partneris par to sapņo, bet ir būtiski zināt, kas notiek šajos sapņos un vai tajos ir vieta piedalīties? Tas var būt labs sākums jauniem eksperimentiem!

Kāpēc ir svarīgi pārrunāt katra cilvēka seksuālās vajadzības? Jo tās nav klonētas! Ne viss, kas vajadzīgs man, ir vajadzīgs arī otram. Piemēram, būtiski zināt, cik bieži otram ir vajadzīgs sekss. Nereti sanāk otram dot, ko viņam nemaz nevajag, jo vadāmies izteikti pēc savām vajadzībām. Vai partnerim tiešām vajag tieši šādus glāstus, kādus esmu pieradis viņam dot? Vienam var būt vajadzīgi maigi glāsti, bet otram - kas straujāks un raupjāks. Kā atrast kopējās ķermeņu vajadzības, lai neviens neciestu? To ir svarīgi pārrunāt.

Tipiskākas kļūdas, kas noved pie neapmierinātības seksuālajās attiecībās

Viena no pamatlietām, kas traucē, ir ideja ka partnerattiecībās viss notiks pats no sevis un tieši tā, kā es iztēlojos. Seksuālajām attiecībām jāvelta īpašs laiks un uzmanība kopdzīvē. "Mūsu vecāku pieredze var būt tāda, ka tajās nav dzīvota pilnvērtīga seksuālā dzīve. Par to netika atklāti runāts, un seksualitāte arī netika izrādīta. Bet arī jaunajām ģimenēm mūsdienās ir savi šķēršļi - pārlieku liela aizņemtība ar naudas pelnīšanu, karjeru, kopējo saimniecību un bērniem. Taču jāatceras, ka pāris nesanāca kopā, lai uzceltu māju vai nopirktu lielāku mašīnu! Sākums bija kaisle un mīlestība," iesaka aizdomāties Diāna Zande.