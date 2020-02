"Zelta mikrofona" ceremonijā triumfējusi grupa "Instrumenti"

Kategorijā "Labākā debija" "Zelta mikrofona" balvas pasniegšanas ceremonijā laurus plūca dziedātāja "Patrisha" ar albumu "Patrisha bija šeit". Savukārt par labāko alternatīvās vai "indie" mūzikas albumu atzīts grupas "Tribes of the City" ieraksts "Rust and Gold".