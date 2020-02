Visi Vācijas bundeslīgas futbola klubi pērn kopumā nopelnījuši vairāk nekā četrus miljardus eiro

Vācijas Futbola līga (DFL) otrdien publicēja valsts spēcīgākā čempionāta ienākumus no pērnās sezonas. Līgā 18 spēlējošās komandas kopumā nopelnījušas 4,02 miljardus eiro, kas ir par pieciem procentiem vairāk nekā gadu iepriekš.

"Pēdējos gados esam strādājuši ar mūsu partneriem, lai attīstītu Vācijas profesionālo futbolu no ekonomiskā aspekta," teica DFL izpildkomitejas loceklis Kristiāns Seiferts. "Abas vadošās valsts bundeslīgas šobrīd ir ekonomiski ļoti stabilas."

"Paredzam, ka nākotnē lielākie ienākumi būs no digitālajiem risinājumiem un darbībām starptautiskajā tirgū."

DFL finanšu atskaitē redzams, ka 1,5 miljardi eiro bundeslīgas makā ienākuši no spēļu translāciju tiesībām, kas ir aptuveni 37% no kopējiem ieņēmumiem. No citām nozarēm ienākumi nedaudz ir kritušies.