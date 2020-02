Ķepainie gultasbiedri. Riski un ieguvumi gulēšanai kopā ar savu mājdzīvnieku

Kādi ir ieguvumi no gulēšanas vienā gultā ar mīluli?

Alerģiju riski

"Jāsāk ir ar to, cik dzīvnieks vispār ir ārstēts no blusām, tārpiem un citām līdzīgām lietām. Otra lieta ir tāda, cik dzīvnieks ir garspalvains. Noteikti var iztēloties garspalvainu taksi un laikapstākļu ziņā tādu laiku kā rudeni deviņu mēnešu garumā. Tādā gadījumā gulta noteikti būs kā smilšu kaste. Tajā pašā laikā pēc pastaigas var suni nomazgāt un viss būs kārtībā. Domāju, ka tas ir vairāk jautājums par to, kā īpašnieks kopj savu dzīvnieku," kopāgulēšanas higiēniskumu vērtē "PetCity" klīnikas veterinārārste.