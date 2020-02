Kazakevičs: Redzu iespējas uzlabot izlases spēli un rezultātus

"Ceram, ka nacionālā izlase kvalificēsies 2024.gada Eiropas čempionāta finālturnīram. Šis jaunais posms iezīmēsies ar to, ka spēlētāju un komandu gatavošanā pieturēsimies pie ilgtermiņa principiem. Līgums ir uz trim gadiem ar iespēju to pagarināt, ja izlase kvalificējas lielajiem turnīriem. Īstermiņā komandai un treneriem tiks izvirzīti mērķi sasniegt konkrētus rezultātus. Treneris arī nesīs atbildību par visu izlašu bloka pārraudzību un vadību. Gribam, lai izlases filozofija ir ne tikai nacionālajā valstsvienībā, bet arī visā piramīdā. Jau no 2013.gada Dainis mērķtiecīgi veidojis šo sistēmu, un šobrīd ir īstais brīdis, lai to iedzīvinātu. Ticu, ka Dainis spēs sasnieg ilgtermiņā labus rezultātus," stāstīja Pukinsks.