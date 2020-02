Video ⟩ Zagļa notveršanā Ulbrokā iesaistās arī veikala darbinieki

Stopiņu novada kārtības sargi saņēma ziņu, ka vienā no Ulbrokas centrā esošajiem veikaliņiem tik tikko paviesojies zaglis. Vīrietis esot paķēris dažādus produktus, kas pagadījušies pa rokai un meties bēgt.

"Noskaidrots, ka divi no darbiniekiem jau seko šai aizdomās turamajai personai, kas veikusi zādzību. Un policijas darbinieki izbrauca uz Ulbrokas peldvietu pie Ulbrokas ezera, lai varētu turpināt šo pakaļdzīšanos," raidījumam "Degpunktā" atklāja Stopiņu novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Jānis Feldmanis.

Vīrietis no likumsargiem centās slēpties pludmalē esošajā pārģērbšanās kabīnē. Sākotnēji zaglis stāstīja, ka bēdzis vien tamdēļ, ka viņam skrējuši pakaļ veikala darbinieki. Vēlāk pie vīrieša tika atrasts arī ierocim līdzīgs priekšmets.

"Pēc tam arī veikala darbinieki atpazina šo personu, kura veikusi zādzību, tādēļ viņš aizturēts. No veikala paņemtas vairākas lietas. Cik var saprast, zādzība nebija iepriekš plānota, vīrietis bija vienkārši paķēris to, ko var paķert – pārtikas produktus un citus priekšmetus, un tā arī izskrēja no veikala," norādīja policijas pārstāvis.