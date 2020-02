Šodien no plkst.4 līdz 11 ierobežojumi būs spēkā Kronvalda bulvārī, pie ēkas Kronvalda bulvārī 2 uz gājēju ietves.

Savukārt šodien un rīt, 22.februārī, no plkst.5.30 līdz 7.30 un no plkst.18.30 līdz 21, ierobežojumi būs spēkā Matīsa ielas labajā pusē, posmā no ēkas Brīvības bulvārī 88 līdz ēkai Matīsa ielā 6.