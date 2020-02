Plašāku sabiedrību Keri pārsteidza ar savu neparasto priekšnesumu – fitnesu ar krēslu šovā “Britain’s Got Talent”. Ar saviem prātam neaptveramajiem šoviem erotiskajos un fetiša pasākumos viņa ir savaldzinājusi skatītājus visā pasaulē. Māksliniece Rīgā uzstājās gan ar solo priekšnesumiem, gan duetos.

Ar Keri tikāmies piektdien, 21. februārī, pirms festivāla sākuma - viņa Rīgā ielidoja vien iepriekšējā naktī, taču jau pulksten 12 no rīta bija ieradusies uz mēģinājumu un piekrita ar mani parunāt pie brokastu kafijas tases. Mani uzreiz pārsteidza Keri atvērtība un mīļums - viņa, mums abām satiekoties, mani uzreiz apskāva, labprāt papļāpāja arī pēc intervijas un neviltoti izrādīja interesi par manu privāto dzīvi, jestri uzturot sarunu.

Rīga ir ļoti skaista, esmu dzirdējusi, ka tā ir ļoti jautra ballīšu vieta! Taču esmu sajūsmā arī par Ķīpsalu. Rīgu gan pametīšu svētdien, taču esmu apņēmusies šeit atgriezties kā tūriste, jo Rīga ir vien divu stundu lidojuma attālumā no Lielbritānijas! Kā tur ir ar Rīgu un ballītēm?

Tu esi piedalījusies šovā "Britain's Got Talent". Vai tas kaut kā ietekmēja tavu dzīvi?

Lai gan es to darīju jau iepriekš, šovs man ļāva satikt jaunus cilvēkus un lika man kļūt atpazīstamai. Lai gan šovs bija pirms septiņiem gadiem un es uz skatuves biju uz četrām minūtēm, visur, kur es pasaulē dodos, cilvēki mani atpazīst. Viņi pat neatceras, kurš togad uzvarēja, bet viņi atceras mani! Es janvārī biju Jamaikā, un uz ielas uz mani rāda vīrietis un iekliedzas: - Oho, tā ir Keri no "Britain`s Got Talent"!