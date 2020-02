Video ⟩ "Sanāk, nekur tālu no politikas neesmu aizgājis." Saruna ar LBS prezidentu Raimondu Vējoni

"Periodā kopš jūlija ģimenē ieviesās nedaudz cits dienas ritms. Varēju vairāk būt kopā ar ģimeni, kopā ar mazdēlu, bet nu esmu LBS prezidents. Nenāku no tik dziļām basketbola aprindām, tāpēc jāiepazīstas ar daudzām lietām. Protams, sieva varbūt nav ļoti priecīga, jo sanāk biežāk būt ārpus mājas," sacīja jaunais LBS prezidents.

Lai gan basketbola saimniecībā vēl daudz apgūstama, Vējonis ir pārliecināts, ka milzu pieredze politikā ir viņa trumpis. "Arī basketbola saimniecībā ir politika, politiskās intrigas, aizkulises. Tas viss ir raksturīgs arī lielajai politikai. Sanāk, nekur tālu no politikas neesmu aizgājis."

"Uzskatu, ka uzreiz risināmā, galvenā problēma ir finansējums. Ar Vējoņa politisko pieredzi, ietekmi to varētu risināt, tā gribu cerēt. Viņš sapratīs visu daudz ātrāk, nekā mēs to varam iedomāties. LBS valdē ir arī reģionu pārstāvis. Pie Vējoņa kunga valde izskatās pavisam citādāka. Tajā nav dažu klubu vai atsevišķu personu iterešu. Valdē ir pārstāvētas komisijas. Kurš vēl labāk zinās par jaunatnes sistēmu, ja ne jaunatnes komisija? Tāpat arī par treneru darbu zina treneru komisija, kas arī ir pārstāvēta valdē," sacīja viens no LBS prezidenta amata kandidātiem Kaspars Cipruss.