"JKP vienīgie konstanti pilda solījumus." Jurašs Rīgai sola miljonu koku, partijas biedri apstiprina uzticību esošajai vadībai

JKP Saeimas frakcijas vadītāja Strīķe pauda pārliecību, ka, pateicoties tieši JKP, Latvijai izdevies izvairīties no iekļūšanas tā dēvētajā "pelēkajā sarakstā", vienlaikus partijai piedēvējot arī virkni citu panākumu Latvijas politikā un ekonomikā.

Arī JKP līderis un tieslietu ministrs Jānis Bordāns savā uzrunā kritizēja Lembergu. Bordāns uzsvēra, ka viņa vizīte ASV "bija viens no pilieniem, kas pārpildīja pacietības mēra trauku" un Lembergam tika noteiktas sankcijas.

Strīķe tomēr piebilda, ka JKP nav rusofobi, vienlaikus norādot, ka cilvēki Krievijā tiek indēti ar šovinisma propagandu, kuras apmērus Latvijā līdz šim nav izdevies samazināt. "Mums šī inde jānovāc no informācijas pārtikas plauktiem," teica Strīķe.

Bordāns aģentūrai LETA teica, ka JKP ir labi sadarbības partneri koalīcijai, taču no paustās kritikas nav jābaidās, jo tā tiek izteikta, lai partneri redzētu, kādā veidā jāsadarbojas ar JKP.

Vaicāts, kā viņš vērtē partiju gatavošanos Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām, Bordāns atbildēja, ka visām vēlēšanās startējošām partijām jau ir vēlēšanu pieredze, tomēr lielākā daļa šo politisko spēku ir "jauns draivs", līdz ar to vecajām partijām būs tām jālīdzinās.

"Aicinu tagad nekoncentrēties uz sūkstīšanos vai nelielu liekulību, ka mēs jau gribējām startēt kopā, bet nesanāca. Tagad ir jākoncentrējas uz to, lai visa sabiedrība piedalās vēlēšanās, jo iepriekš Nilam Ušakovam (S) tika piešķirts mandāts no to cilvēku rokas, kuri vēlēšanās nepiedalījās," paziņoja Bordāns.