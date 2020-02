"Katra vecāka ļaunākais murgs." Roberts Bleks - pedofils un bērnu slepkava, kura dēļ Lielbritānijā bērni vairs nespēlējas uz ielām

Bleks tika devēts par "katra vecāka ļaunāko murgu". Viņam tika piespriesti 12 mūža ieslodzījumi par meiteņu slepkavībām, kuras bija vecumā starp pieciem un 11 gadiem. Ar to gan apsūdzības nebeidzās, jo viņš tiek turēts aizdomās vēl par virkni noziegumu.

"Bērni vairs nespēlējās uz ielām. Domāju, ka viens no iemesliem ir Roberts Bleks. Viņš radīja tādas šausmas, kas vecākiem radīja bailes par to, ka viņu bērni pazūd no redzesloka," sacīja bijušais policijas komandieris Gerijs Kopsons.