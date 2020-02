Adele pēc iespaidīgās notievēšanas ir kļuvusi krietni agresīvāka

Adeles personīgais treneris stāstījis, ka sievietei nācies uz pusi samazināt savas ikdienā uzņemtās kalorijas, kā arī pilnībā atteikties no dažādiem pārtikas produktiem. Dziedātāja regulāri apmeklē treniņus ar pilašu elementiem.

Adele devusies uz savu draugu Loras Dokrilas un Ugo Vaita kāzām. Viņa ceremonijā spēlējusi lielu lomu - jaunais pāris viņai uzticējis salaulāšanas godu. Pēc ceremonijas dziedātāja, kura pēdējoreiz koncertu sniedza 2017. gadā, kāpa uz skatuves un izpildīja dažus no saviem populārākajiem hitiem. Zvaigznes repertuārā atradušās arī jautrākas dziesmas - viņa izpildījusi arī grupas "Spice Girls" dziesmu "Spice Up Your Life".