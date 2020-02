Foto ⟩ Zēns pamet kucēnu, lai glābtu to no tēva nežēlastības

ASV nesen kāds 12 gadus vecs zēns pieņēma ļoti smagu lēmumu, viņš atteicās no sava kucēna, lai izglābtu to no tēva nežēlastības. Kucēns tika atstāts kartona kastē pie patversmes ar mīksto plīša rotaļlietu un vēstuli ar paskaidrojumu no zēna, vēsta ārvalstu mediji.