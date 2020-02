Artūrs Kurucs: Mans uzdevums bija agresīvi spēlēt aizsardzībā

Kurucs cīņā iesaistījās mača piektās minūtes ievadā un laukumā pavadītajās 18 minūtēs un 54 sekundēs guva sešus punktus. Viņš realizēja divus no četriem divpunktu metieniem un abus soda metienus, bet grozam garām lidoja visi trīs tālmetieni.

Spēlētājs atzīmēja, ka daudzi metieni no tiem, kam bija jāiekrīt, grozā nekrita - gan no tālās distances, gan groza apakšas. ""Nolasījām" viņu uzvedības stilu, apstādinājām bosniešu ātros uzbrukumus, bet pretinieki bija gari un labi cīnījās zem groza," par spēles gaitu teica basketbolists.

Protams, bijis arī uztraukums, zinot, kādā turnīrā un par ko izlase cīnās. "Sanāca to pārvarēt, un uz laukuma jau to vairs īsti nejūt. Kad esi spēlē, par to vairs nedomā," Kurucs ātri tika galā ar "starta drudzi".