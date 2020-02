Saistībā ar koronavīrusa uzliesmojumu Itālijā Lietuvā veiks stingrākus piesardzības pasākumus lidostās

"Viens no galvenajiem jautājumiem ir preventīvu pasākumu veikšanas lidostās. (..) Nolēmām operatīvāk kontrolēt situāciju, izmēģinājām virkni termovizoru, viens no tiem der cilvēku temperatūras mērīšanai un ir pārvietojams. Nolemts nekavējoties sākt to izmantot kā palīglīdzekli," norādījis viceministrs.

Kā savukārt pastāstījusi Nacionālās sabiedrības veselības uzraudzības laboratorijas Viļņas departamenta direktore Rolanda Liņģiene, ar komisijas lēmumu Ziemeļitālija oficiāli iekļauta to reģionu sarakstā, no kuriem ieradušies ceļotāji tiks intensīvāk novēroti. No šiem cilvēkiem tiks paņemta kontaktinformācija, lai tuvāko divu nedēļu laikā ar viņiem varētu sazināties, jo tāds ir šā vīrusa inkubācijas periods. Līdz šim Lietuvā tāda kārtība tika attiecināta tikai uz cilvēkiem, kuri ierodas no Ķīnas.