Latvijas galvaspilsēta nu ir bez domes. Darbu beidz līdzšinējais vietvaras sasaukums

Kopš ievēlēšanas 2017.gadā no partijām kopumā "atdalījās" astoņi domnieki, kuri izveidoja divus deputātu blokus. Neatkarīgo deputātu frakcijā apvienojās četri no "Saskaņas" izslēgtie deputāti - Aleksejs Rosļikovs, Valērijs Petrovs, Vadims Baraņņiks un Vitālijs Dubovs. Savukārt deputātu blokā "Rīgai!" apvienojās divi no JKP izslēgtie domnieki - Imants Keišs un Druvis Kleins - un viens no "Latvijas attīstībai" aizgājušais deputāts - Oskars Putniņš.