NBA aizvadītajā naktī: Embīdam rekords; Bīls atkārto Braienta sasniegumu

Uzvarētāju labā mājinieku publikai par prieku Embīds "double-double" sakrāja ar 49 gūtiem punktiem un 14 atlēkušajām bumbām, pievienojot arī pa trim rezultatīvām piespēlēm un pārķertām bumbām. 49 punkti ir viņa karjeras rekords. Viņš realizēja 17 no 24 metieniem no spēles, tai skaitā vienu no trim tālmetieniem, kā arī 14 no 15 soda metienus.