Trešdienas rītā lielā daļā Latvijas ir apgrūtināti braukšanas apstākļi

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Tallinas šosejas posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Līgatnei un no Virešiem līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, pa Rīgas apvedceļu visā garumā, Daugavpils šosejas posmā no Lielvārdes līdz Pļaviņām, Liepājas šosejas posmā no Kalnciema līdz Saldum, Ventspils šosejas posmā no Strazdes līdz Ventspilij, pa autoceļu Liepāja-Rucava visā garumā, autoceļa Jēkabpils-Terehova posmā no Rēzeknes līdz Terehovai, kā arī autoceļa Tīnūži-Koknese posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.