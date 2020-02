"TTT Rīga" komanda koronavīrusa dēļ atteikusies no spēles Ļubļanā

Vīrusa "Covid 19" uzliesmojuma dēļ FIBA Eiropas nodaļa trešdien Venēcijā paredzēto Eirolīgas spēli starp "Umana Reyer" un "TTT Rīga" no Itālijas pilsētas Venēcijas pārcēlusi uz Slovēnijas galvaspilsētu Ļubļanu.

Ņemot vērā situācijas attīstību, Latvijas Veselības ministrijas un Infektoloģijas centra speciālisti ieteikuši rūpīgi izvērtēt nepieciešamību doties uz reģioniem, kā arī rekomendē izvairīties no saskarsmes ar personām, kuras bijušas vīrusa skartajos reģionos.

"TTT Rīga" valde, izskatot pieejamo informāciju, secināja, ka "FIBA Europe" lēmums Venēcijā paredzēto spēli ar vīrusa skartā reģiona komandu pārcelt uz Ļubļanu ir nepietiekams, lai pasargātu Latvijas komandas spēlētājas un delegācijas dalībniekus no inficēšanās riska un vīrusa tālākas izplatības.

"Par iedzīvotāju veselību atbildīgās iestādes Latvijā rūpīgi izvērtē situāciju un pastāv iespēja, ka cilvēkus, kuri atgriežas no vīrusa skartajām vietām, ievieto karantīnas zonā, kas ietekmētu komandas līdzdalību citās sacensībās. Tā kā slimībai ir ilgs inkubācijas posms, delegācijas dalībnieki un viņu tuvinieki ilgstoši būtu pakļauti psiholoģiskam diskomfortam," klubs skaidro savu lēmumu.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.