Astrologa Pāvela Globas prognoze martam

Pavasara pirmajā mēnesī Auna zīmes pārstāvju galvenās prioritātes būs darbs un sociālie pienākumi. Astrologs min, ka zem šī zvaigznāja dzimušajiem būtu jāatceras "kalt dzelzi, kamēr tā vēl ir karsta". Bez pašpārliecinātības būs risks ieslīgt šaubās un palaist garām iespēju augt visās dzīves jomās. Tiesa, ar gribasspēku nebūs gana - gaidāmi dažādi ārēji faktori, kas pieprasīs būt elastīgiem. Galvenais - nenovirzīties no kursa!

Saimnieciskajiem Vēršiem martā sākas īpaši veiksmīgs laiks komandējumiem, ceļojumiem un dzīves ceļa meklējumiem. Pāvels Globa uzsver, ka, ja izlemsiet kardināli mainīt dzīvi, var gadīties, ka nav atpakaļceļa. Astrologs min, ka it visam mēdz būt "zemūdens akmeņi", tādēļ šiem stūrgalvīgajiem cilvēkiem nāksies būt veikliem un elastīgiem. Var gadīties satapt ienaidnieku, kas slēpjas aiz drauga "maskas".

Astrologs zem Vēža zvaigznāja dzimušajiem iesaka martā izveidot sarakstu ar svarīgākajiem plāniem un darāmajiem darbiem šajā pavasarī, tad paskatīties uz to ar kritisku skatienu un izņemt visu, ko realizēt būs samērā neiespējami. Veiksme nebūs Vēžu pusē, tādēļ uz to nevajadzētu paļauties - nepārdomāti un viltīgi manevri var smagi ietekmēt attiecībām, projektiem un karjerai. Augošas ambīcijas, pieprasījumi un impulsivitāte tikai saasinās situāciju, savukārt pakāpeniska un stingra virzība uz sasniedzamajiem mērķiem noteikti nesīs veiksmi.

Lauvas zīmē dzimušo prioritātes martā - veselība, saistības un darbs. Lai arī šīs lietas neizklausās pārāk "jautras", nodarbošanās ar šīm dzīves sfērām zem šī zvaigznāja dzimušajiem sagādās ne mazumu prieka. Labs laiks plānu realizēšanai - mērķtiecīga darbošanās nesīs labus rezultātus. Pašsajūtu uzlabos apjausma par to, ka viss notiek, kā plānots. Globa brīdina - steiga un emocionāli uzliesmojumi var radīt nevēlamas problēmas - ar to galā tikt palīdzēs stingra laika plānošana.

Pāvels Globa pragmatiskajiem Jaunavas zīmes pārstāvjiem pavasara pirmo mēnesi iesaka veltīt garīgajām praksēm, darbam ar psihologu, pagātnes nepatīkamo notikumu un traumu dziedēšanai. Tas ne tikai uzlabos garīgo pašsajūtu, bet atjaunos intuīciju un ļaus ar drošāku skatu skatīties nākotnē. Praktiskās dzīves un darba lietas šīs zīmes pārstāvjiem nebūt neies no rokas, taču tas nebūs kritiski - labāk par to neuztraukties un domāt par to, kas ir iekšā.