Izplatītākās kļūdas, kuru dēļ izbojājam savas kafijas garšu

Kafijas automāti, kas dzērienu izpilina (ļoti izplatīti to pieejamās cenas dēļ), parasti neuzkarsē ūdeni līdz 95 grādiem, lai gan tieši šāds karstums nepieciešams labas, aromātiskas kafijas pagatavošanai.

Krūzes un tases mēdz būt ļoti dažāda materiāla, atšķiras arī to sieniņu biezums. Izvēlies krūzes ar biezākām malām, lai kafija ilgāk silta.

Iebērt kafiju tieši no paciņas krūzē ir slikts ieradums. Labāk ievēro proporciju 17 grami kafijas (aptuveni trīs tējkarotes) uz 260 mililitriem ūdens. Tā būs laba kafija - ne tik stipra kā espreso, bet noteikti ne ūdeņaina.

Galvenais - izvairīties no mitruma. Tieši tāpēc kafiju nevajadzētu uzglabāt ne ledusskapī, ne saldētavā. Vislabāk to pārbērt noslēdzamā traukā un uzglabāt sausā, tumšā vietā. Bet atceries - neglabā to pārāk ilgi.