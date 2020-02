Štelmahers: Nebija situācijas, par kurām es tagad domātu, ka cits variants būtu bijis pareizāks

"No klubiem sezonas sākumā uzreiz negaida visaugstāko kvalitāti. Basketbolistiem jāsaspēlējas, treneriem jāsaprot, ko no kura spēlētāja gaidīt un prasīt konkrētās spēles situācijās. Valstsvienībā tādas iespējas nebija, visiem vajadzēja reaģēt ātri. Spēlētāju attieksme, pašatdeve bija visaugstākajā līmenī. Varēja būt divas uzvaras - katrā spēlē no panākuma šķīra viens metiens. Bet ir divi zaudējumi, un tas nozīmē, ka visu nepaguvām izdarīt," piebilst treneris.