Itālijā koronavīrusa trauksme esot augstā līmenī. Latviešu dizainerēm atceļas komandējums uz modes galvaspilsētu Milānu

"Četras, piecas dienas bija ieplānots darba komandējums. Taisīt fotosesijas vairāku dienu garumā jaunajām kleitu kolekcijām. Tas citrondārza saimnieks, itālis gados, pateica, ka nevienu nelaidīs dārzā, ļoti baidās. Bija sarunāts palikt, viņi arī atteicās mūs uzņemt. Mācība ir apdrošināt lidojumu un visu pārējo, kas ar to saistīts," stāsta kāzu kleitu dizainere Ieva Ruka.

"Tā nu ir sanācis, ka atceļam braucienu uz Milānu/Romu, kas bija ieplānots no 27. februāra līdz 2. martam. Esam seši cilvēki. Visi pārdzīvojam. Uzskatām, ka šobrīd rīkojamies atbildīgi pret Latvijas iedzīvotājiem un izvairāmies no vīrusa ievazāšanas. To visu, protams, sedzam par saviem līdzekļiem. Nav oficiālu aizliegumu braukt. Ja būtu, tad vismaz apdrošinātāji vai aviolīnija apmaksātu izdevumus. Protams, satrauc arī fakts vai 2. martā vispār tiksim atpakaļ uz Latviju dažādu ierobežojumu dēļ," norāda Beāte Kalniņa.