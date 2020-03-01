Karsti! Nedēļas pikantākie kadri slavenību sociālajos tīklos

Kas var būt labāks par skaistas un seksīgas sievietes foto? Protams, slavenas, skaistas un seksīgas sievietes foto! Sociālie tīkli kļuvuši par nozīmīgu platformu slavenām aktrisēm, modelēm, popzvaigznēm, un katru nedēļu paparaci tiek aiztaupīts darbs, jo sievietes labprāt pašas eksponējas seksīgos bikini un pat bez apģērba vispār. Lūk, karstākie nedēļas slavenību foto no "Instagram"!
Сейчас или никогда. И вы нужны мне. Худеем вместе к майским? Но для начала должна признаться. Неделю назад моя жизнь разделилась на до и после. Я сдала анализ на пищевую совместимость ( он точно называется по другому, если интересно напишу ). Итак, есть ряд продуктов, которые вызывают в моем теле плохую реакцию и я поправляюсь. Итак, мой вердикт- мне категорический нельзя яйца 🥚 и молочные продукты 😖. Я, человек обожающий все, что связанно с молоком, творожком и кефирчиком, была вынуждена вычеркнуть все это из жизни, если хочу красивую ровную кожу и тело своей мечты. По поводу яиц я изначально обрадовалась. Думаю - да, пусть , что я без яичницы не переживу, но яйца содержаться везде !!! От лапши до круассанов. Итак, я отказываюсь от молочки и яиц на неделю. И от алко тоже. Начнём с малого. Предлагаю тебе со мной! Только нам нужно: 1. Придумать хештег 🤔 Жду преложения в комментах. 2. Понять, как разыграть мой приз - Абонемент в один из лучших СпортКлубов вашего города на месяц победительнице 🤔 Как будем выбирать, пишите в комментах. Каждый день я буду публиковать полезные рецепты и много таких же полезных знаний. Итак, кто со мной за совершенным для себя телом? Ставьте ❤️ и отвечает на вопросы 👇🏼
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