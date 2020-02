Ar koronavīrusu inficētais Irānas pilsonis pa Rīgu pārvietojies ar mikroautobusu

LETA jau ziņoja, ka ar avioreisu no Stambulas uz Rīgu trešdien lidojis Irānas pilsonis, kuram vēlāk, pēc aizbraukšanas ar "Lux Express" autobusu uz Tallinu, konstatēts jaunais koronavīruss. Inficētais Irānas pilsonis Rīgā ielidojis no Irānas tranzītā caur Turciju. Uz Rīgu no Turcijas tiešos reisus veic Turcijas aviokompānija "Turkish Airlines", kuras lidmašīna no Stambulas trešdien ielidoja Rīgā plkst.11.20.