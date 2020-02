"Mēs pārāk pārspīlēti uztveram šo lietu." Reisa Stambula-Rīga pasažiere, kura lidoja kopā ar koronavīrusa pacientu, pauž savas domas

"Šajā reisā, kas lidoja tieši lidoja no Stambulas, neviens nešķaudīja un neklepoja. Tā kā pilnīgi nebija nekā aizdomīga. Domāju, ka šis viss ir ļoti pārspīlēti," uzskata latviete.

"Protams, ka mēs pavērosim sevi, bet man negribēto no šī visa taisīt paniku. Neticu, ka varēs savākt visus lidmašīnas pasažierus. Iedomājaties, kādas mums bija iespējas inficēt, jo es jau biju darbā, veikalā, slimnīcā. Kolēģi, ar kuriem kopā lidojām, dzīvo Liepājā, tad arī viņi būtu kādu inficējuši," sacīja Inese.

Portāls "Apollo" jau ziņoja, ka ar avioreisu no Stambulas uz Rīgu trešdien, 26. februārī, lidojis Irānas pilsonis, kuram vēlāk, pēc aizbraukšanas ar "Lux Express" autobusu uz Tallinu, konstatēts jaunais koronavīruss.

Inficētais Irānas pilsonis Rīgā ielidojis no Irānas tranzītā caur Turciju. Uz Rīgu no Turcijas tiešos reisus veic Turcijas aviokompānija "Turkish Airlines", kuras lidmašīna no Stambulas trešdien ielidoja Rīgā plkst. 11.20.