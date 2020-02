"TTT Rīgai" sezona Eiropā beigusies

Vīrusa "Covid 19" uzliesmojuma dēļ FIBA Eiropas nodaļa trešdien Venēcijā paredzēto Eirolīgas spēli starp "Umana Reyer" un "TTT Rīga" no Itālijas pilsētas Venēcijas pārcēla uz Slovēnijas galvaspilsētu Ļubļanu.

Latvijas komanda vēlāk attiecās no iespējas aizvadīt maču Ļubļanā, savu lēmumu pamatojot ar speciālistu ieteikumiem nedoties uz Slovēniju. Tāpat uz Ļubļanu nedevās otras grupas komanda Šopronas "Uniqa", kurai bija jātiekas ar citu itāļu klubu Skio "Famila".

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.